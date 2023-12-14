Путин заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации

Поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. На пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года».

«Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация и мы призывали тогда 300 тыс. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям — «мобики». Я прекрасно всё это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных — 14 Героев России! Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства», — отметил глава государства.

После этого была начата широкая кампания по привлечению людей к заключению контракта с Вооруженными силами (ВС) РФ на добровольной основе, продолжил он.

«Планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тыс. с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — заметил Путин.

Он также указал на то, что в настоящее время в зоне боевых действий из числа мобилизованных находятся 244 тыс. военных.

Ранее, 1 декабря, Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих, о чем был подписан соответствующий указ. Минобороны России заявило, что в связи с увеличением предельного числа живой силы на 170 тыс. человек проведение мобилизации не предусмотрено.

До этого, 3 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации в России нет, в армии достаточно военных для проведения СВО. Шойгу объяснил это тем, что граждане России обладают твердой патриотической позицией, и поэтому они активно вступают в ряды Вооруженных сил.

15 сентября Путин заявлял, что уже 300 тыс. человек записались добровольцами для участия в спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что добровольцы, заключившие контракт на прохождение службы, получают высокое жалованье, однако подчеркнул, что никакие деньги не могут закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.