Ведущие к новогодним объектам дороги отремонтировали в Омске

В Омске в 2023 году привели в порядок 14 дорог, протяженность которых составила более 15 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что ремонт, в частности, проводился на дороге, ведущей к Омской крепости. Там в этом году установили городскую елку.

Ремонт провели и на других дорогах, ведущих к новогодним объектам: на улицах Перелета и Шаронова. По ним можно добраться до катка в шестом микрорайоне Кировского округа и в микрорайоне «Прибрежный», ледовой коробки хоккейной школы «Авангард» и новогодней елки у «G-Drive Арены».

Отремонтированная улица Серова ведет до Омского государственного цирка, возле которого установлена новогодняя елка, обновленная Думская улица — до новогодних развлечений, расположенных на Театральной площади. На коньках можно покататься в ледовой арене имени Ирины Родниной. К ней ведет улица Бородина, которую тоже привели в порядок.

Ранее сообщалось, что в Омск прибыли еще четыре новых автобуса «НефАЗ» для последующей работы на городских маршрутах. Автобусы приобретены в рамках нацпроекта «Экология».