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Еще четыре новых автобуса прибыли в Омск для работы на городских маршрутах

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Фото: Администрация города Омска
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В Омск прибыли еще четыре новых автобуса «НефАЗ» для последующей работы на городских маршрутах. Об этом сообщает городская администрация.

Всего для города приобретено 10 автобусов, изготовленных на нефтекамском заводе. Первые четыре поступили на базу «Пассажирского предприятия № 8». Прибытие остальных шести единиц ожидается в ближайшее время.

«Несмотря на сложные погодные условия, добрались без приключений. Новый подвижной состав обладает целым перечнем дополнительных опций, позволяющих сделать его эксплуатацию и использование комфортней для пассажиров в условиях нашего климата», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Автобусы приобретены в рамках национального проекта «Экология», уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В сентябре в Омск доставили 20 новых экологичных автобусов «НефАЗ» для работы на маршруте № 33. Их приобрели в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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