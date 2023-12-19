В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 2024 год

Прожиточный минимум на 2024 год повысили в Татарстане. В сравнении с предыдущим годом он стал больше на 169 рублей — 13 135 рублей (вместо 12 966 рублей). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, документ опубликован во вторник, 18 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума повысили с 14 133 рублей до 14 317 рублей, для пенсионеров он составит 11 296 рублей вместо 11 151. Величина прожиточного минимума для детей — 12 741 рубль.

Как отмечает ИА «Татар-информ», в конце ноября проект постановления, принятый в сентябре 2023 года, подвергся антикоррупционной экспертизе. В этой версии документа прожиточный минимум на 2024 год должен был составить 12 966 рублей, но его решили увеличить. То есть ПМ в республике вырастет на 916 рублей от суммы на 2023 год.

Ранее в декабре «Известия» писали, что правительство расширило список доходов семьи, которые не будут учитываться при назначении единого пособия. Кроме того, с мая 2024 года вступят в силу новые изменения в правилах учета алиментов.