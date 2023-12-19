Во время московского «Путешествия в Рождество» пройдет 4 тыс. мастер-классов

В этом году на площадках московского фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят более 4 тыс. творческих и кулинарных мастер-классов. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий

«Московские сезоны».

Участники мастер-классов занимаются приготовлением блюд и напитков по традиционным русским рецептам. Также они расписывают посуду, вышивают салфетки и делают старинные аксессуары.

По словам организаторов, мастер-классы посвящены столице и ее жителям в разные исторические эпохи. Так, на Манежной площади в тематической зоне торговой Москвы гости узнают различные факты о городе XIX века, создают елочные игрушки из сушеных апельсинов, орехов и специй, праздничные сувениры и рождественские украшения.

В зоне современной Москвы гости могут посетить школу каллиграфии, а также сконструировать световой архитектурный макет и новогодний костюм человека будущего. В зоне Москвы ремесленной посетители создают изделия в традиционном стиле: лыковую, лоскутную или шерстяную куклу, фонарик из соломы и нитяной браслет. В купеческой Москве делают новогодние подарки и сувениры.

На Площади Революции можно познакомиться с традициями боярской Москвы. Здесь гости узнают, как сделать игрушку из цветного картона с подвижными элементами и росписью «Бояре Московские, нарядные» от Музея декоративного искусства, ватную игрушку «Сказочный терем», настольный теневой театр с героями лубочных картинок.

В чайной мастерской на Тверской площади гости знакомятся с традициями московского чаепития и готовят чай по фирменному рецепту. А на площадках, расположенных на улицах Тёплый Стан, Ключевая, Святоозёрская и в Парке Горького, проходят гости знакомятся с рецептами московской купеческой кухни. В меню — блины по-царски, кулебяка с уткой, гречка по-купечески, говядина по-строгановски, московский калач.