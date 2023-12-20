Дизайнер дала советы по выбору головного убора на зиму

Дизайнер, совладелец бренда шляп и головных уборов Cardinal & Margo Ольга Долгополова 20 декабря рассказала «Известиям», какие модели головных уборов популярны в этом зимнем сезоне.

«Сегодня в коллекциях модных брендов хорошо знакомые аксессуары — от панам до ушанок. Но в новых интерпретациях — неочевидные материалы, цвета, сочетания», — сообщила эксперт.

Вязаные и меховые панамы, по словам Долгополовой, остаются в топе зимних трендов. Носить их можно практически с любой верхней одеждой — от стеганых курток и шуб-«чебурашек» до пальто классического кроя.

«Один из главных трендов сезона, который завирусился в социальных сетях, — «славянский стиль». Если говорить о головных уборах, которые соответствуют тенденции, — это меховые шапки-папахи, шапки-ушанки и косынки с традиционной вышивкой, стеганые или меховые», — сказала дизайнер.

Такие головные уборы — яркий акцент, поэтому можно уравновесить их нейтральной одеждой: пальто или пуховиком прямого кроя. А тем, кто не боится выделяться, эксперт советует пойти дальше и продолжить славянскую тему — носить папаху или ушанку с объемной шубой или дубленкой. Кроме того, можно поиграть с контрастами — дополнить головной убор в стиле Slavic girl грубыми ботинками и утепленной кожаной курткой.

Помимо славянского стиля в моде футуристичные вязаные и меховые шапки-шлемы. Носить аксессуар дизайнер предлагает с дутыми пуховиками в спортивном стиле. Неплохо шапка-шлем будет смотреться и с пушистой шубой из экомеха.

«Еще одна заметная тенденция — объемные шарфы-снуды, которые можно превратить в головной убор, накинув на голову. По универсальности снуд готов соревноваться с панамой: одинаково хорошо смотрится с пуховиками, пальто, дубленками и шубами разного кроя», — заключила Долгополова.

В ноябре стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», какая верхняя одежда в моде этой зимой. Так, один из самых популярных видов верхней одежды, куртка, по-прежнему в топе предпочтений для холодного времени года: в ней тепло, удобно и практично.

Чтобы выглядеть стильно этой зимой, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой (более мелкие и сложные варианты швов потеряли свою актуальность) или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, посоветовала эксперт. Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей — их можно увидеть в актуальных коллекциях мировых домов моды.