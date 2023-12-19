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Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти

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Фото: РЕН ТВ
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Жители одного из домов ЖК «Солнечный» в Тольятти обнаружили в подвале майнинговую ферму. Предположительно, доход от нее получала управляющая компания, а люди исправно оплачивали расходы на отопление и электричество.

По словам местной жительницы, люди нашли в группе «ВКонтакте» пост о том, что жильцы соседнего дома обнаружили в своем подвале майнинговую ферму. После этого, они также решили проверить, нет ли такого же оборудования в их подвале.

«Мы спустились в подвал и обнаружили, что там есть закрытое на замок помещение, о котором никто ничего не знал. В том году (2022. — Ред.) этого помещения не было. Мы заглянули в щель, просунули телефон, сняли на видео и увидели, что там действительно стоит что-то очень похожее на майнинговую ферму, и у нас отсутствует отопление», — сказала собеседница «Известий».

Собеседница добавила, что температура в их квартирах на данный момент составляет примерно 16–18 градусов с учетом того, что сейчас уже зимний период.

Жительница одного из домов ЖК «Солнечный» также рассказала, что люди обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, однако полицейским не удалось проникнуть в закрытое подвальное помещение.

По слухам, продолжила она, управляющая компания хочет обанкротиться и в настоящее время подала соответствующие документы.

Жители боятся, что эта компания закроется, поскольку все долги останутся на них, а отключить оборудование от общедомовых коммуникаций просто так нельзя, поскольку в этом деле нужен грамотный квалифицированный инженер.

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Ранее, 2 июня, сообщалось, что в Иркутске на проспекте Маршала Жукова была обнаружена нелегальная криптоферма, расположенная в трансформаторной подстанции. Сотрудники энергосбытовой компании пожаловались в полицию на завышенные показатели потребления электричества в микрорайоне Солнечный. В один из дворов прибыли правоохранители, сотрудники прокуратуры и энергетики. Они услышали характерный шум в трансформаторной будке, а спустя время время обнаружили внутри помещения около 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

По предварительным данным, майнеры самовольно подключились к электросетям и совершали незаконные действия под видом предоставления электроэнергии потребителям. Ущерб составил почти 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием»).

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