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Нелегальную криптоферму нашли в трансформаторной будке в Иркутске

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Иркутска
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Нелегальную криптоферму, расположенную в трансформаторной подстанции, обнаружили на проспекте Маршала Жукова в Иркутске. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД и региональной прокуратуры.

Сотрудники энергосбытовой компании пожаловались в полицию на завышенные показатели потребления электричества в микрорайоне Солнечный. В один из дворов прибыли правоохранители, сотрудники прокуратуры и энергетики. Они услышали характерный шум в трансформаторной будке, а спустя время время обнаружили внутри помещения около 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

По предварительным данным, майнеры самовольно подключились к электросетям и совершали незаконные действия под видом предоставления электроэнергии потребителям. Ущерб составил почти 900 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием»). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

В марте «Известия» писали, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023 года. При этом норма начнет действовать с июля.

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