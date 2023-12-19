Отечественный «антишпионский» смартфон представили в России

Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» представил «антишпионский» смартфон «Р-ФОН» с операционной системой (ОС) «РОСА Мобайл» отечественной разработки. Об этом 18 декабря сообщила компания-производитель на презентации.

«Представлен российский смартфон на собственной операционной системе. Устройство получило название «Р-ФОН», а операционная система — «РОСА Мобайл». Это совместный проект двух российских технологических компаний — АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек», — указали в компании.

Отмечается, что смартфон обладает 128 ГБ внутренней памяти, также пользователю доступно 10 ГБ облачного хранилища. Смартфон оснащен камерой с 50 Мп и светосильной диафрагмой F/1.8, а селфи-камера — 16 Мп и диафрагмой F/2.5.

Как уточнили в компании, новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах, что гарантирует максимальную безопасность данных.

Заказать устройство можно будет в 2024 году, а прием заявок стартует 18 декабря. На потребительском рынке смартфон появится в среднесрочной перспективе.

Ранее, 22 сентября, сообщалось о начале производства «Р-фона» в Саранске на производственных мощностях АО «Рутек». Там сообщили, что подготовка необходимого оборудования и конвейерной линии началась летом, а изготовление первых печатных плат стартовало в сентябре.