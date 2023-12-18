Предварительной причиной смерти Красилова стал сердечный приступ

Артист, шоумен и танцор Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big, умер у себя в квартире в Москве; по предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом 18 декабря сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сказал собеседник агентства.

«Известия» поговорили с соседями артиста, один из которых по имени Максим рассказал, что Красилов в последнее время «двигался тяжелее, чем обычно».

Мужчина также подчеркнул, что артист был добрым и отзывчивым. Еще одна соседка добавила, что она «никогда не видела его без настроения, [Красилов] всегда был очень веселый».

Ранее в этот день стало известно о смерти Дмитрия Красилова, Пухляша из клипа группы Little Big. Собеседник «Известий» уточнил, что 18 декабря артист уехал с работы, так как почувствовал себя плохо. Утром Красилов не отвечал на звонки, тогда по его адресу были вызваны скорая помощь и МЧС.

Артист известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.