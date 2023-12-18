Пять тульских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

В пяти школах Тульской области полностью остановлен учебный процесс. Причина — вспышка заболеваемости ОРВИ.

Из-за этого в нескольких детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях в Туле, Алексине, Донском, Новомосковске, Ефремове, а также в Арсеньевском, Белевском, Веневском, Воловском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Заокском, Щекинском, Узловском и Плавском районах учебный процесс частично приостановлен.

ТСН24 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор пишет, что за прошедшую неделю в Тульской области ОРВИ и гриппом заболели 7123 человека.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Магаданской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог почти на 69%. За прошедшую неделю выявлены три пациента с гриппом типа A, который является обычным сезонным гриппом.