Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в День памяти Николая Чудотворца. Богослужение пройдет в московском храме Христа Спасителя на улице Волхонка.

Божественная литургия состоится во вторник, 19 декабря. В этот день верующие вспоминают о кончине одного из наиболее почитаемых в России святых — Николая Чудотворца. Согласно расписанию на сайте храма, служба начнется в 9:30.

Трансляцию богослужения будут вести православные телеканалы «Спас» и «Союз».

В 2022 году Божественная литургия в день смерти Николая Чудотворца прошла в храме святителя Николая Мирликийского в московском Тушино. После литургии глава Русской православной церкви вручил церковные награды и побеседовал с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В православной традиции Николаю Чудотворцу посвящено несколько церковных праздников. Так, 11 августа верующие отмечают рождение святого, 19 декабря — его кончину, а 22 мая — перенесение мощей из Мир Ликийских в Бари.

Святитель родился около 270 года нашей эры в Ликийской области, которая располагалась на территории современной Турции. С самого рождения он проявлял стремление к Богу. По легенде, даже будучи младенцем, Николай придерживался поста. Когда мальчик подрос, родители отправили его учиться. Вскоре при поддержке своего дяди, епископа Патарского, Николай получил сан чтеца, а затем — священника.

После смерти родителей будущий святой получил большое наследство. Однако он не стремился к роскоши и раздал всё имущество, после чего отправился в Миры, чтобы стать епископом.

Святитель прославился как ярый противник язычества, поборник православной веры, защитник невинно осужденных и малоимущих. Согласно церковным преданиям, в течение жизни он сотворил множество чудес: спасал моряков от бури, исцелял больных, воскрешал мертвых.

Также существует легенда о том, как Николай Чудотворец явился во сне торговцу, который вез на своем корабле хлеб, и попросил его приплыть в Ликию, жители которой страдали от голода. В качестве задатка святой оставил три золотые монеты. Торговец поверил сну и вскоре прибыл в город, а его товар спас множество жизней.