Приближающийся 2024 год объявлен президентом Годом семьи. Приоритет знаковый не только для государства, но и для бизнеса — роль обычной семьи в экономике России последовательно увеличивается на протяжении последних 25 лет. Растет и запрос на товары и услуги, на качество жизни и платежеспособный спрос. Семья уже не просто ячейка общества, а корневой элемент новой экономики.

За четверть века портрет обычной российской семьи, составленный по данным Индекса качества жизни и Росстата, результатам опросов ВЦИОМ и «Ромира», а также исследования ВЭШ и TеDо, значительно преобразился. Например, на портрете будет больше детей — в обычной семье теперь не один ребенок, а двое-трое. Помимо радости для родителей, такое домохозяйство формирует и устойчивый спрос на услуги садов и яслей (доступность таких учреждений благодаря масштабным госпрограммам близка к 100%), кружков по интересам, магазинов детской одежды и обуви, застройщиков и банкиров, оформляющих ипотеку.

Дом типичной российской семьи за 25 лет стал больше. Пресловутый квартирный вопрос, если и не решен окончательно, то весьма основательно проработан. Из однокомнатной квартиры или комнаты в доме старших родственников/коммуналке наша семейная пара переехала в свою двух-, а то и трехкомнатную квартиру. А 19 из 100 семей еще и дополнительное жилье приобретают.

Для покупки жилья в первую очередь рассматривается ипотека (в основном льготная, со сниженной процентной ставкой), а не сбережения нескольких старших поколений. Сама ипотека из диковинного и довольно сложного в оформлении инструмента стала вполне заурядной услугой — общее количество таких кредитов за неполный 2023 год превысило миллион, а типовой срок погашения кредита составляет 24 года (немыслимый срок для начала 2000-х). Период высоких ставок, в который мы вступили, возможно, внесет свои коррективы в этот тренд. Но с учетом уже обнародованных планов правительства по поддержке льготной ипотеки вряд ли его переломит.

С увеличением дохода российской семьи изменились и основные статьи ее расходов. Если раньше большая часть бюджета уходила на продукты, то сейчас семьи достаточно активно покупают бытовую технику и электронику. Отпуск теперь чаще проводят не на даче родителей, а на российских морских курортах. И автомобиль давно перестал быть роскошью — машина есть в каждой второй российской семье.

Старшие родственники теперь нередко живут отдельно. И это тоже свидетельство роста благосостояния — родители с детьми, бабушки и дедушки могут позволить себе расходы на 2–3 раздельных домохозяйства. При этом представители старшего поколения занимаются внуками не в режиме 24/7, а параллельно с продолжением карьеры или реализацией себя в новых сферах.

Построение семьи больше не предполагает отказа от планов закончить учебу или строить карьеру (возраст первого материнства вырос с 26 до 29 лет). А решение о браке россияне в целом принимают осознаннее. Если раньше возраст молодоженов в среднем составлял от 18 до 24 лет, то сейчас — 25–34. Тренд на более позднее заключение брака отмечается и в других странах БРИКС. Например, в Китае доля вступивших в брак в возрасте 30 лет и старше увеличилась с 18,7% в 2005 году до 47,6% в 2022-м. В Бразилии тоже наблюдается тенденция сокращения числа женщин, вступающих в брак до 35 лет. Наибольшее сокращение — в группе 15–19 лет (−32%), наибольший рост — в группе 45–49 лет (+38%). Впрочем, до показателей Японии или Европы, где в брак впервые, если и вступают, учитывая, что растет доля домохозяйств из одного человека, то в возрасте 40 плюс. Основная причина — запредельная дороговизна не только покупки, но и аренды жилья.

На пространстве БРИКС институт семьи чувствует себя по-разному. В частности, Китай — вторая, а по ряду признаков первая экономика мира, — уже десятилетие не может переломить тренд на сокращение числа браков. По итогам 2022 года новые союзы заключили всего 7 млн чел. на 1,4 млрд населения, а это рекордно низкий показатель за последние 37 (!) лет. Государственные и региональные меры поддержки вроде 30-дневного отпуска для молодоженов заметного эффекта пока не дали. Однозначных причин эксперты не называют, а среди версий — последствия политики 70-х «одна семья — один ребенок» и эмансипация.

Диаметрально противоположный пример в плане семьи видим в схожей по численности населения и динамике прироста ВВП Индии. Эта страна стабильно формирует 25% всех браков на планете, а процент разводов здесь — один из самых низких в мире (0,01% на 1 000 чел.). Правда, есть в Индии и своя специфика — часть браков заключается по договоренности родителей будущих супругов. Хотя доля таких союзов в последние годы заметно снизилась.

Безусловно, вызовы перед семьей стоят и в России, в том числе преодоление последствий демографической ямы 90-х. При этом о большом количестве разводов (650 тыс. по итогам 2022 года) говорили довольно много, а о большом числе вновь заключаемых браков (1,05 млн по итогам 2022-го) упоминали единицы.

Другие важные тренды, которые будут оказывать значительное влияние на города, бизнес и экономику, — рост расходов семей на услуги и отдых в России, высокая активность покупок основного и дополнительного жилья, а также запрос на формирование инфраструктуры: транспортно- логистической, цифровой и социальной. Безусловно, в формуле будущей экономики страны немало слагаемых, но корневой элемент уже известен, и его роль будет только возрастать.