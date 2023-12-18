Биохимик рассказала о последствиях питья испорченной воды из кулера

Испорченная питьевая вода из кулера может быть довольно опасна для здоровья человека — токсины и бактерии способны вызывать аллергию, боли в животе, рвоту, диарею, а в самых тяжелых случаях — сальмонеллез и дизентерию. О том, в каких случаях пить воду из кулера может быть опасно,«Известиям» 18 декабря рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

Она отметила, что кулеры бывают двух видов: проточные, в которые вода поступает непосредственно из водопровода, и наиболее распространенные — «бутилированные» кулеры. Они оба предназначены не только для получения охлажденной воды, но и для воды нагретой.

«Одной из причин, по которой вода может быть испорчена, является отсутствие или поломка системы фильтрации внутри самого кулера. При несвоевременной очистке происходит накопление накипи, что приводит к повреждению внутренних элементов кулера и ухудшению работы системы фильтрации в нем», — рассказала Поликарпова.

Также, по ее словам, вода может портиться при неправильном хранении и эксплуатации кулера — прямые солнечные лучи, повышенные температуры в помещении, где установлен кулер, в том числе и вблизи отопительных приборов.

«Если вода в кулере хранится слишком долго, она может начать портиться из-за наличия микроорганизмов, которые со временем начинают размножаться во внутреннем трубопроводе и накопительных резервуарах. Во избежание этого необходимо строгое соблюдение сроков хранения и использования бутилированной воды», — подчеркнула специалист.

Еще одной распространенной причиной быстрой порчи воды в бутылях является их недостаточная или недобросовестная обработка производителем, добавила она.

«Для того чтобы избежать неприятных последствий от употребления воды из общественных кулеров, они должны регулярно проверяться на исправность системы подачи и фильтрования воды, а также подвергаться санитарной обработке, промываться и дезинфицироваться с частотой, указанной изготовителем в инструкции по эксплуатации и Согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», — подытожила Поликарпова.

В марте в центре Москвы в общеобразовательной школе на улице Покровка произошло массовое отравление детей водой из кулера. Как рассказал 10 марта источник «Известий», в емкость для воды попал антисептик.