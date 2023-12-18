Режим «черного неба» вводят в двух городах Красноярского края
Режим неблагоприятных метеоусловий, или «черного неба», ввели в Красноярске и Минусинске Красноярского края. Речь идет о погодных условиях, которые не способствуют рассеиванию вредных примесей.
Режим будет действовать с 19:00 понедельника, 18 декабря, по 19:00 вторника, 20 декабря. На этот период региональное управление Роспотребнадзора усиливает мониторинг воздуха, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Территориальное подразделение экологического надзора краевого министерства экологии переведено на круглосуточный режим работы. Специалисты патрулируют улицы, выявляя источники загрязнения воздуха. Совместно с прокуратурой они проверяют предприятия. Последние в условиях объявления режима НМУ должны снижать нагрузку на атмосферу.
В начале ноября режим «черного неба» вводили в Челябинске. Предприятия должны были снизить негативное воздействие на атмосферный воздух из-за неблагоприятных метеоусловий.