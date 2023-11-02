Режим «черного неба» ввели в Челябинске на два дня

Предприятиям Челябинска объявлено предупреждение о снижении негативного воздействия на атмосферный воздух из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкологии.

По прогнозу от Челябинского ЦГМС, в областной столице с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующий накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим заводы и фабрики должны приостановить часть производственных процессов.

Как отмечает ИА «Ура.ру», также ведомство круглосуточно мониторит качество воздуха. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за предприятиями города и области.

Ранее в октябре «Известия» писали, что ученые создали систему прогнозирования пространственного распределения вредных веществ в воздухе с помощью искусственного интеллекта. Ее могут использовать для комплексного планирования и контроля рисков загрязнений атмосферного воздуха для промышленных предприятий.