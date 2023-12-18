Мужчина случайно подстрелил приятеля во время охоты в Костромской области
В Костромской области мужчину случайно подстрелил приятель, приняв его за кабана. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».
«Тело 40-летнего мужчины нашли рядом с трассой Буй-Любим», — рассказал собеседник издания.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Также в социальных сетях города Буй Костромской области появились сообщения о прощании с погибшим, которое пройдет 19 декабря.
До этого, в середине ноября, в Иркутской области мужчина случайно застрелил напарника на охоте. В ходе охоты мужчина запнулся и во время падения непроизвольно выстрелил из ружья. От полученного ранения охотник скончался на месте происшествия.
В декабре прошлого года 31-летний мужчина также погиб во время охоты в Хакасии. Один из охотников в условиях плохой видимости предположил, что увидел дикого зверя. Он произвел выстрел из охотничьего карабина и попал в грудь потерпевшему. Мужчина скончался в больнице.