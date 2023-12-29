И целого мира планы: главные события 2023 года

Уходящий год запомнится множеством ярких сюжетов, в числе которых были и поворотные исторические моменты. Протесты против судебной реформы в Израиле (на фото) продолжались более полугода, вплоть до обострения палестино-израильского конфликта. Какие еще события останутся в памяти — в фотогалерее «Известий»