И целого мира планы: главные события 2023 года

Уходящий год запомнится множеством ярких сюжетов, в числе которых были и поворотные исторические моменты. Протесты против судебной реформы в Израиле (на фото) продолжались более полугода, вплоть до обострения палестино-израильского конфликта. Какие еще события останутся в памяти — в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Hatem Moussa
7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обстреляв территорию Израиля ракетами
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Власти Израиля приняли решение о масштабной ответной наземной операции в секторе Газа
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Фото: Global look Press/Keystone Press Agency
В Северной Атлантике во время погружения к «Титанику» затонул батискаф «Титан», погибли пять человек
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Фото: AP Photo/Bikas Das
Индия обогнала Китай по численности населения, преодолев порог в 1,4 млрд человек
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
В результате серии землетрясений в Турции и Сирии погибли более 40 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Крупнейший в истории Европейского союза пожар уничтожил в Греции свыше 81 тыс. га земли
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Первый в истории симфонический концерт, написанный с использованием искусственного интеллекта, прошел на полях VIII Восточного экономического форума
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Фото: РИА Новости
Российские войска успешно овладели Артемовском (Бахмутом) и ликвидировали одну из крупнейших группировок ВСУ
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Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov
Свыше 100 тыс. армян вынужденно покинули Нагорный Карабах после «антитеррористической операции» Азербайджана
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Фото: AP Photo/Nicolas Aguilera
Президентом Аргентины стал Хавьер Милей, известный своей неоднозначной репутацией
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Фото: REUTERS/Esa Alexander
В Африке погибли более 450 человек из-за тропического циклона «Фредди»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
ВДНХ приняла главное культурное событие года — выставку-форум «Россия», которую уже посетили свыше 3 млн человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
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