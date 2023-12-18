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Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран

На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран

Путин: на фестиваль молодежи ожидаем приезд представителей более чем 180 стран
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Фото: fest2024.com
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Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает приезд представителей более 180 стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года. Об этом глава государства сообщил 18 декабря в видеообращении к заседанию Совета глав правительств СНГ.

«Впереди такое важное мероприятие, как Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года в Сочи. Этот масштабный форум соберет молодых людей со всего мира, ожидается приезд представителей более чем 180 государств», — сказал он.

Ранее, 26 октября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи отметил, что свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран поступило на участие в мероприятии.

В августе Кириенко заявил, что фестиваль соберет более 20 тыс. участников из более чем 180 стран. Он добавил, что предстоящий фестиваль положит конец попыткам культурной изоляции России.

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Также он напомнил о предыдущем таком фестивале, который прошел в 2017 году, и о том, что в СССР дважды проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года на расположенной на побережье Черного моря федеральной территории «Сириус».

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