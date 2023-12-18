На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает приезд представителей более 180 стран на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года. Об этом глава государства сообщил 18 декабря в видеообращении к заседанию Совета глав правительств СНГ.
«Впереди такое важное мероприятие, как Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года в Сочи. Этот масштабный форум соберет молодых людей со всего мира, ожидается приезд представителей более чем 180 государств», — сказал он.
Ранее, 26 октября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи отметил, что свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран поступило на участие в мероприятии.
В августе Кириенко заявил, что фестиваль соберет более 20 тыс. участников из более чем 180 стран. Он добавил, что предстоящий фестиваль положит конец попыткам культурной изоляции России.
Также он напомнил о предыдущем таком фестивале, который прошел в 2017 году, и о том, что в СССР дважды проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года на расположенной на побережье Черного моря федеральной территории «Сириус».