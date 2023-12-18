ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Удмуртии

В Ижевске задержан украинский агент, готовившийся осуществить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. Об этом 18 декабря сообщили в ФСБ РФ.

«Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики», — заявили в спецслужбе.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, где нашли переписку украинскими координаторами.

«Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, занимавшийся подготовкой теракта в республике. Отмечалось, что гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции.

Новость дополняется