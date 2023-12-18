Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Удмуртии
Мир
В Британии признали неспособность Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»
Мир
В Польше заявили о почти подошедших к концу ресурсах ВСУ
Общество
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
Мир
Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа «худшим на свете»
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31
Мир
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мир
Додик заявил о желании США отдалить Европу от России
Мир
Советник Зеленского обвинил Британию в проблемах ВСУ из-за отсутствия помощи
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Общество
Занятия в школах отменили на Камчатке из-за циклона
Армия
Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Общество
Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину

ФСБ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Удмуртии

ФСБ: в Ижевске задержан украинский агент, готовившийся осуществить теракт
0
Фото: ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске задержан украинский агент, готовившийся осуществить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. Об этом 18 декабря сообщили в ФСБ РФ.

«Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики», — заявили в спецслужбе.

У задержанного изъяли компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, где нашли переписку украинскими координаторами.

«Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Подрывные элементы: ячейку террористов судят за планы атаки на здание ФСБ
Хотели использовать смертника, намеревались потребовать вывода российских войск из Сирии

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, занимавшийся подготовкой теракта в республике. Отмечалось, что гражданин Украины задержан с поличным при выполнении задания украинской спецслужбы по организации террористической акции.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023