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В Британии признали неспособность Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

Mirror: Запад не сможет остановить российский комплекс «Авангард»
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин убедил Запад в том, что РФ постоянно пребывает в состоянии «высокой готовности к выполнению задач», имея в виду ядерный потенциал страны. С завершением перевооружения Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс «Авангард», аналогов которому в мире нет, сомневаться в этом не приходится, пишет британская The Mirror.

В марте 2018 году российский лидер высказался о том, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит» — быстро и целенаправленно.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РСНВ) генерал-полковник Сергей Каракаев предупредил, что ядерные силы России находятся в состоянии «высокой готовности к выполнению задач».

«Организовано непрерывное боевое дежурство в особом режиме», — сказал он.

На видео, которое разместила на сайте газета, показано, как межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку оснащенной «Авангардом» 13-й ракетной дивизии РСНВ в Оренбургской области. Это произошло после того, как Каракаев объявил, что Россия проведет семь межконтинентальных баллистических запусков в 2024 году в качестве летных испытаний новых ракетных систем или учебных учений.

«Авангард» доставляет ракеты к целям со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим аппаратом запускается за пределами атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире», — пишет Mirror.

Каракаев заявил, что ракетные комплексы нового поколения в настоящее время составляют 88% от общего количества и Россия готова бросить вызов Западу.

«Нынешнее состояние Ракетных войск стратегического назначения характеризуется высокой готовностью к выполнению задач. Возможности вооружения, военной и специальной техники возрастают. Система управления войсками и вооружением неизменно демонстрирует надежность», — сказал он.

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16 декабря Минобороны показало, как в Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ на ракетный комплекс «Авангард». Ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, а также расширит возможности группировки Ракетных войск.

За день до того «Известия» показали, как в Бологовском соединении РВСН в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

В октябре в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

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