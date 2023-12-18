В Амурской области двое взрослых и двое детей пострадали при пожаре

В Амурской области в пожаре в жилом доме пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании жилого дома с пристроенной верандой и летней кухни по улице Школьная села Большая Сазанка Серышевского округа поступило 17 декабря в 22:57 (16:57 мск).

«Семья проснулась от звука хлопков лопающегося от высокой температуры шифера — горела веранда дома. Родители сразу разбудили детей и обернувшись покрывалом покинули дом через горящую веранду. Одного из детей отец вынес через разбитое окно. После чего мужчина с соседями выкатили автомобиль из гаража», — говорится в сообщении ведомства.

Четверо пострадавших, двое взрослых и двое детей 2011 и 2016 годов рождения, были госпитализированы. Всего в ликвидации возгорания участвовали десять человек и три автоцистерны.

«В результате пожара уничтожены крыша дома и веранда по всей площади, закопчена летняя кухня, был спасен гараж», — добавили спасатели.

Ранее, 6 декабря, пожар произошел в рейсовом автобусе около села Зоркальцево под Томском. Пострадавших не было.