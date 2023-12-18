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Производители бытовой техники заявили о рисках ее подорожания в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут действовать в 2024 году. Речь идет о проекте постановления правительства.

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«Известия» ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минприроды. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза — с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 тонну до 59,4 тыс. рублей за 1 тонну.

Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, предполагает бизнес, сказано в обращении в МЭР.

«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», уверены в «РАТЭК». Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (стоимость составляет 17 тыс. рублей при весе в 60,5 кг) на сегодняшний день — 1,4%, то есть 242 рубля. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации вырастет до 5,3%, то есть до 908 рублей.

Более того, подсчитали в «РАТЭК», в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

Поэтому бизнес попросил не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборное утверждение: производители предупредили о подорожании электроники

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