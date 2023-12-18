Повторный опыт

Бригады морской пехоты российского флота будут переформированы в дивизии. Такой шаг российское военное ведомство предприняло на основании опыта специальной военной операции, чтобы увеличить боевые возможности «черных беретов», в первую очередь при проведении сухопутных операций. Интересно, что похожие этапы в истории российских морпехов уже были.

На протяжении своей более чем трехвековой истории российская морская пехота прошла через несколько этапов развития. В 1696 году был создан так называемый «Морской регимент». Эта сводная часть состояла из 4119 офицеров и солдат 1-го и 3-го Выборных полков. Она включала 28 рот, которые распределялись по галерам «Азовского флота» Петра I. Сам флот создавался для блокирования со стороны реки Дон турецкой крепости Азов, а галеры — для абордажного боя с кораблями противника.

Соответственно и «морские солдаты Петра» предназначались не для участия в десантах, а для победы непосредственно в морском бою, поскольку в те времена абордаж был много более эффективным средством, чем таран или огонь артиллерии. Тогда, в 1696 году, турки не решились сразиться с петровскими галерами, Азов пал, а «Морской регимент» после триумфального возвращения в Москву расформировали.

Уже первые боевые столкновения на озерах и реках в ходе Северной войны 1700–1721 годов показали, что это решение оказалось ошибочным, а с созданием русского Балтийского флота и вовсе нетерпимым.

Формирование нового полка царь поручил генерал-адмиралу Федору Головину, который 16 ноября 1705 года дал соответствующее распоряжение вице-адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Этот день и считается точкой отсчета истории регулярной морской пехоты России.

Созданный тогда морской полк участвовал во многих сражениях, но на все суда его не хватало и до конца Северной войны до 50% солдат, воевавших на море, являлись солдатами сухопутных частей.

К тому же не оправдывала себя полковая организация. Будучи распределенными по кораблям, «морские солдаты» теряли связь со своими начальниками и тыловиками, что неизбежно сказывалось на их службе и снабжении.

В апреле 1720 года был издан «Устав морской», окончательно определивший положение морских солдат в составе флота. В зависимости от класса корабля численность солдатских команд на борту колебалась от 56 до 206 человек. Они несли всю строевую службу на кораблях и в портах, а во время войны участвовали в прибрежных десантах и абордажах.

За последующие почти 100 лет в службе морских солдат мало что изменилось. Они распределялись, правда, уже не по полкам, а по морским батальонам (к 1801 году девять из них числилось в составе Балтийского и три — Черноморского флотов), которые перед началом годовых кампаний распределялись по судам. Назначение «морских солдат» оставалось прежним.

В период царствования императора Александра I (1801–1825 годы) морские батальоны были объединены в полки, а в 1811 году, накануне войны с Наполеоном, их включили в состав пехотных дивизий, подчиненных Военному, а не Морскому министерству.

Это стало поводом к передаче в 1813 году морских полков в сухопутное ведомство и фактическому прекращению существования морской пехоты в России. Во всех последовавших военных конфликтах, в которых участвовала Российская империя вплоть до Первой мировой войны, для решения задач, свойственных морской пехоте, привлекались экипажи военных кораблей, пехотные и казачьи части. Планы воссоздания морской пехоты появились в 1914 году, но в связи с началом Первой мировой войны реализовать их не удалось.

В годы Гражданской войны и революции в России на сухопутных фронтах сражалось 75 тысяч моряков. Их подвиги были увековечены фильмом «Мы из Кронштадта» и в ряде художественных произведений.

Героизм моряков, их самопожертвование и преданность делу революции заставляли закрывать глаза на такие очевидные моменты, как отсутствие сухопутной подготовки, неумение применять сухопутное тяжелое вооружение, взаимодействовать с другими родами войск на поле боя.

Хотя в межвоенный период командование РККФ рассматривало высадку тактических десантов как одну из задач в рамках взаимодействия с сухопутными войсками в будущей войне, центр тяжести в строительстве флота лежал тогда в области развития средств для «малой войны на море» (легкие надводные силы, подводные лодки) и береговой обороне. Для высадки десантов, как и в допетровскую эпоху, должны были привлекаться армейские подразделения.

На маневрах 30-х годов каждый раз отмечалось, что по своей подготовке, организации и вооружению обычные части РККА плохо подходят для использования в десанте, но практических шагов к ликвидации возникшей ситуации долгое время не предпринималось.

Лишь 17 июня 1939 года на базе Кронштадтского крепостного стрелкового полка приказом командующего Балтфлотом формируется отдельная специальная стрелковая бригада трехбатальонного состава. В первые дни начавшейся 30 ноября 1939 года Советско-финляндской войны ее подразделения заняли острова Гогланд, Лавенсари (ныне Мощный) и Сескар в восточной части Финского залива, а затем действовали на приморском фланге фронта на Карельском перешейке. Уже после окончания войны, 25 апреля 1940 года, приказом наркома ВМФ Николая Кузнецова часть переформировали в 1-ю особую бригаду морской пехоты.

С началом Великой Отечественной войны формирование морской пехоты на флотах приобрело массовый характер. Вместе с тем это было мерой во многом вынужденной, связанной с тем, что сил Красной армии для обороны баз флота не хватало. За упорство в бою советские морские пехотинцы получили у противника прозвище «черной смерти». В штабных документах вермахта их нередко называли «морским ополчением», поскольку по качеству подготовки и вооружению они практически не отличались от соединений народного ополчения.

Недостаток выучки морские пехотинцы нередко компенсировали массовым героизмом, неся при этом зачастую неоправданные и чувствительные потери. Лишь отдельные части, и то в основном во второй половине войны, были подготовлены для участия в десантных действиях. Благодаря им многие морские десанты 1943–1945 годов завершились успехом.

Окончательно предназначение морской пехоты было определено Боевым уставом ВМФ, вышедшим в декабре 1945 году: «Морская пехота предназначается для высадки десантов, производимых ею как самостоятельно, так и в составе маневренного соединения флота, а также крупных десантов совместно с сухопутными войсками».

Кроме того, на морских пехотинцев возлагалась охрана и оборона баз флота, допускалось участие в противодесантной обороне. Основным соединением с военного времени оставалась бригада, куда помимо батальонов морской пехоты входили разведывательные, артиллерийские, танковые и специальные подразделения.

Хотя в 1955–1956 годах все формирования морской пехоты ликвидировали, а в 1963 году воссоздали вновь, эта типовая организация сохранялась и в начале постсоветского периода.

И это несмотря на то, что бригады морской пехоты приняли участие в контртеррористических операциях в Чечне, показавших, с одной стороны недостаточную приспособленность существующих штатов к решению сугубо сухопутных задач, с другой — необходимость роста ударной мощи морской пехоты, которая вместе с соединениями ВДВ всё чаще стала выступать в качестве сил, предназначенных для штурмовых действий на решающих направлениях сухопутных наступательных действий.

Эта же проблема в полный рост проявила себя и после начала специальной военной операции. Как и во времена Александра I, когда возникла потребность в войсках, способных противостоять «Великой армии» Наполеона, сейчас морские пехотинцы переформированы в дивизии.

Их штат и вооружение уже не привязаны тесно к вместимости десантных кораблей, зато намного лучше соответствуют задачам войны на суше. Впрочем, включение в состав дивизий подразделений десантных катеров показывает, что свою «водную специфику» современные российские морпехи не утратили.

Награждение всех соединений морской пехоты гвардейскими званиями и орденами подтверждает верность выбранного курса на развертывание этого элитного рода войск Вооруженных сил РФ.