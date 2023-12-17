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Лала Крамаренко в третий раз победила на турнире «Небесная грация»

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Фото: Евгений Реутов
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Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в многоборье на международном турнире «Небесная грация», который проходил с 15 по 17 декабря в Пекине.

По сумме пяти упражнений (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) Крамаренко набрала 177,80 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Алина Горносько (171,90). На третьем месте — еще одна спортсменка сборной России Диана Чугунихина (170,65).

Гимнастки также разыграли награды в финалах отдельных видов. Крамаренко выиграла в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Горносько стала лучшей со скакалкой, Чугунихина — с булавами.

Впервые в турнире принимали участие юниорки, они соревновались только в финалах отдельных видов. Все золотые награды забрали представительницы России: Николь Римарачин Диас выиграла в упражнениях с мячом, булавами и обручем, Кристина Войтенко стала первой со скакалкой, а Анастасия Власенко — с лентой.

Соревнования проводились по правилам Международной ассоциации клубов «Небесная грация». «Эти правила отличаются от правил Международной федерации гимнастики. В международных правилах нет такого вида, как скакалка, а мы вернули его. Мы повысили оценку за оригинальные сложные элементы. Конечно, для многих гимнасток это был вызов. Но они с этим вызовом справились и выступили все отлично. Что касается сборных России и Белоруссии, то приехали сильнейшие и показали нам замечательный праздник», — заметила олимпийская чемпионка Алина Кабаева после окончания соревнований.

Турнир завершился гала-шоу. С показательными программами на площадке выступили участницы турнира, также свои номера представили Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, хор Сретенского монастыря, певица Рагда Ханиева, китайские артисты.

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Международный турнир «Небесная грация» проводится по инициативе Алины Кабаевой в третий раз. В 2021 году он проходил в Москве на «ВТБ Арене», в 2022-м — в академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи. Оба раза побеждала Лала Крамаренко.

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