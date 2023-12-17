Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии

В Индии открыли крупнейшую в мире алмазную биржу. Город Сурат в западном штате Гуджарат является центром обработки драгоценных камней в стране. Строение попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, передает телеканал «Известия». Комплекс представляет собой девять 15-этажных зданий, связанных между собой центральным холлом. Суратская алмазная биржа создаст порядка 150 тыс. рабочих мест.

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