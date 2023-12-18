Кто ни спрятался: теневой сектор смягчил удар санкций по РФ

Влияние санкций на российскую экономику в заметной степени помогло смягчить теневой сектор, говорится в научной статье ВШЭ, с которой ознакомились «Известия». Стоит отметить, что речь в публикации идет не столько о нарушении закона, сколько об обходе санкционных запретов. Оставаться в тени такому бизнесу помогает уход от регуляторной нагрузки. Кроме того, он способен быстро адаптироваться в условиях геополитических ограничений, полагают экономисты ВШЭ. В то же время появляются и риски недополучения налогов: по мнению экспертов, власти должны контролировать «серый» сектор (по разным оценкам, его объем может составлять от 11% ВВП).

Как теневой сектор влияет на экономику

Наличие теневого сектора помогло частично смягчить воздействие санкций на экономику страны. Об этом говорится в статье «Россия под санкциями: теневая экономика — фактор гибкости» от авторов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, опубликованной в ноябрьском номере журнала «ЭКО» (общеэкономическое издание).

Так называемая серая сфера способна обеспечивать создание и расширение производств тех товаров и услуг, которые не могут легально производиться под жесткими ограничениями, полагают экономисты ВШЭ. Всё потому, что в тени низкая регуляторная нагрузка, а адаптируется под внешнее воздействие подобный бизнес довольно быстро.

«Нередко правительство подсанкционной экономики терпимо относится к деятельности теневого сектора и даже несколько ослабляет контроль, чтобы помочь бизнесу обойти санкции и смягчить шок», — отмечают авторы в статье. Весной 2023 года в ответ на уход западных компаний в России легализовали так называемый параллельный импорт — разрешение на ввоз в страну отдельных брендов без согласия правообладателей, напомнили они.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время теневая занятость может дорого обойтись: недополученные от нее налоги способны обострить дефицит бюджета, отмечают экономисты ВШЭ. Как ожидают в Минфине, недостача казны в 2023 году составит порядка 1% ВВП (порядка 1,5 трлн рублей). Так что у правительства есть стимулы для ограничения роста неформальной экономической активности, полагают авторы. «Известия» направили запрос в Минфин.

Также в статье говорится, что масштабные и эффективные механизмы господдержки, стимуляция спроса через госзакупки, которые власти предлагают в периоды кризисов, способны снизить мотивацию к «теневизации». В целом же при мягком регулировании неформальный сектор может выполнять роль стабилизатора в смягчении дефицита на рынках отдельных товаров и заполнении ниш при уходе зарубежных производителей, заключают в ВШЭ.

Что считается теневой экономикой

Единого определения, что такое теневая экономика, нет. Как правило, под ней подразумевается деятельность граждан и компаний, которая находится вне контроля и учета со стороны государства.

Авторы статьи ВШЭ под теневой экономикой понимают совокупность всей рыночной легальной производственной деятельности, которая умышленно утаивается от госорганов по одной или нескольким причинам:

для уклонения от уплаты налогов и/или взносов в систему социального страхования;

чтобы не соблюдать правовые стандарты рынка труда (такие как минимальные зарплаты, максимальное количество рабочих часов, стандарты безопасности);

чтобы избежать определенных административных процедур (заполнение статистических опросников или административных форм).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для работников трудоустройство в этом секторе, помимо «экономии» на налогах, может быть привлекательно и по другим причинам. Например, так проще занять вакансию: нет бюрократии и можно свободно совмещать несколько мест работы. Однако такая сфера деятельности находится вне правого поля: за работу без договора введены штрафы от 5 тыс. до 100 тыс. рублей для компаний и 3–5 тыс. рублей для граждан. Кроме того, такому сотруднику вполне могут не заплатить, и доказать факт выполнения им работы он не сможет.

«Серую» сферу экономики сложно оценить в цифрах. Обычно теневая деятельность в среднем эквивалентна 15% официально заявленного ВВП в богатых странах и около одной трети — в государствах с развивающейся экономикой, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Чем выше налоговое давление и жестче регулирование, тем больше стимулов прятаться, отметил он.

Что касается России, то свежих данных об объеме неформальной экономики нет. По данным МВФ и Всемирного банка за 2018 год, размер теневого сектора в РФ превышал 40%. Росфинмониторинг в 2019-м оценил этот показатель в 20% ВВП, а Росстат — в 11,6%. Редакция направила запрос в обе службы. Ранее «Известия» писали, что Минтруд по итогам 2022 года выявил 663 тыс. россиян, которые работали неофициально.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Теневая экономика включает в себя не только серый импорт, но и, например, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей или «серые» зарплаты, отметил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол. Такой ввоз товаров в условиях санкционных ограничений может быть полезен для экономики в части появления в стране запчастей и оборудования, которые не производятся в России, отметил он.

— При этом другие аспекты неформальной экономики, такие как сокрытие доходов и «серая» занятость, негативно влияют, поскольку снижают поступление средств в бюджет и в системы социального страхования, — полагает Кирилл Черновол.

Как влиять на теневой сектор

В ВШЭ отмечают, что большое значение имеет возможность перетока рабочей силы из теневого сектора в легальный и наоборот. Например, формальная экономика при расширении госзаказов может аккумулировать часть рабочей силы из «серой» зоны.

Эксперты призывают в период кризисов не поднимать налоги (и иные обязательные платежи), чтобы не формировать дополнительный запрос на теневой рынок. Также, по их мнению, необходимо контролировать и устойчивый порог неформального оборота.

Еще один из способов сокращения теневой экономики — поощрение электронных платежей, полагает Павел Севостьянов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Страны, где они распространены, как правило, имеют меньший объем «серого» сектора, пояснил он. Россия — государство с постоянным ростом инвестиций в цифровую экономику, и снижение доли теневого сектора возможно как раз за счет этого, полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Какими бы ни были краткосрочные положительные эффекты неформальной отрасли, сокращение, например, налоговых платежей означает, что меньше денег придется тратить на здравоохранение, образование или безопасность, — подытожил Павел Севостьянов.

С марта 2022 года правительство допустило ввоз и продажу некоторых товаров без разрешения правообладателей, напомнил Кирилл Черновол из РАНХиГС. Это своего рода обеление «серого» импорта, при котором они будут облагаться налогами, снижая ущерб экономике, рассуждает он.

Как писали ранее «Известия», для борьбы с «серой» занятостью Минтруд прорабатывает варианты стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в отношении возникновения теневой занятости) отраслям. Редакция направила запрос в Минтруд.