Видео. Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Видео. Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»

2023-12-17T16:23:05+03:00

2023-12-17T16:23:05+03:00

2023-12-17T16:23:05+03:00

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