Трамп раскритиковал Байдена цитатой Владимира Путина

Дональд Трамп раскритиковал американского лидера Джо Байдена цитатой Владимира Путина. Слова президента России политик привел на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире, передает телеканал «Известия». Трамп заявил, что действия Байдена показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Миллиардер также назвал президента США угрозой демократии и обвинил в политическом преследовании.

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