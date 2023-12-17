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Reuters сообщило о снятии Австрией вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
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В Британии указали на критическое положение ВСУ без боеприпасов Запада
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Литва и США подписали в Вашингтоне план сотрудничества в сфере обороны до 2028 года
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На Украине умер один из пострадавших от взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье
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Два человека пострадали при попадании снаряда в дом в Курской области
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EUobserver сообщил о блокировке Австрией 12-го пакета антироссийских мер
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Обозреватель Times Пэррис призвал Запад к мирным переговорам по Украине
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Путин указал на значимость Международного кадетского бала для страны
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Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
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Сирийский военный получил ранение из-за обстрела со стороны боевиков
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В очереди на границе с Польшей умер третий дальнобойщик с Украины
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Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море
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Машину со свидетелем по делу о терроризме расстреляли в Ингушетии

Трамп процитировал Путина

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