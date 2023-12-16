Умер актер из «Декстера» и «Офиса» Джек Аксельрод

Актер Джек Аксельрод скончался на 94-м году жизни, об этом 15 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как рассказала представитель артиста Дженнифер Гарланд, он ушел из жизни 28 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. Причины смерти артиста не называются.

Одной из первых ролей актера стала работа в фильме режиссера Вуди Аллена «Бананы» (1971). Также он снимался в картинах «Хэнкок», «Крылатые существа» (2008), «Супер 8» (2011), «Дж. Эдгар» (2011) и «Одинокий рейнджер» (2013).

Аксельрод получил широкую известность после съемок в телесериалах. Так, он сыграл гангстера Виктора Джерома в «Главном госпитале». Кроме того, он принял участие в «Анатомии страсти», «Офисе», «Жаре в Кливленде», «Звездном пути: Вояджер», «Династии» и «Далласе».