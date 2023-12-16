Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 выведен на орбиту

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно выведен на орбиту. Об этом 16 декабря сообщает «Роскосмос».

Спутник был запущен ранее в этот день с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Теперь на орбите будут работать две «Арктики-М»: следить за поверхностью Земли и за морями Северного Ледовитого океана!» — сказано в сообщении госкорпорации в Telegram.

Первый спутник «Арктика-М» был выведен на орбиту в феврале 2021 года, в сентябре его ввели в эксплуатацию в составе гидрометеорологической системы «Арктика-М». Аппарат предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, а также обеспечения бесперебойной связи.

Ожидается, что спутники будут сменять друг друга на участках орбит, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона.

До 2031 года будут созданы и запущены еще четыре «Арктики». Это уменьшит вдвое периодичность съемки полярной области, повысит оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС, добавили в «Роскосмосе».