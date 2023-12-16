Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» №2 стартовала 16 декабря с космодрома Байконур, трансляция пуска ведется «Роскосмосом» на YouTube.
Пуск состоялся в 12:17 мск с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что ракета с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту спутник «Арктика-М» №2.
Выведение спутника на целевую орбиту займет около пяти часов.
Ранее в этот день сообщалось, что госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом «Арктика-М» №2.
Космические аппараты «Арктика-М» предусмотрены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.