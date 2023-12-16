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Экс-супруга Памелы Андерсон Томми Ли обвинили в изнасиловании на вертолете

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Фото: ТАСС/Zuma
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Женщина подала в суд на американского барабанщика и бывшего мужа актрисы Памелы Андерсон Томми Ли, обвинив его в насилии сексуального характера во время полета на вертолете. По данным издания TMZ, это произошло еще в 2003 году.

Предполагаемая жертва, имя которой не раскрывается, якобы была знакома с пилотом вертолета, который и пригласил ее на борт. При этом вместо запланированного полета в Сан-Диего они отправились в Лос-Анджелес. В воздухе Ли и пилот, как утверждает женщина, начали употреблять алкоголь и наркотики, а позднее музыкант заставил ее зайти в кабину и сесть ему на колени.

После этого, по показаниям истицы, Ли начал целовать ее и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Женщина настаивает, что предполагаемый инцидент вызвал у нее «чувство шока, страдания, унижения, стыда и вины». Однако она не стала сразу обращаться в полицию, так как не думала, что ее слова воспримут всерьез.

Представители музыканта эти обвинения никак не прокомментировали.

Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история легла в основу сериала «Пэм и Томми».

В январе 2022 года Андерсон подала на развод со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом.

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