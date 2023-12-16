Членов ОПГ задержали за убийство 20-летней давности в Иркутской области

В Иркутской области и других регионах России задержаны 10 лидеров и членов преступной группировки, причастных к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщило СУ СКР по региону на своем сайте.

Участники группировки были задержаны благодаря совместной работе сотрудников СКР, МВД и ФСБ. Оперативные мероприятия проводились в Усть-Куте и Братске Иркутской области, Красноярске, Новосибирске, Москве и Московской области. Также было реализовано взаимодействие с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

По версии следствия, задержанные причастны к убийству трех мужчин, совершенному в мае 2003 года. Тогда на 47-м км автодороги Усть-Кут – Звездный члены преступной группировки напали на лидера и участников противоборствующей им группировки и застрелили их.

Также следователями СК и сотрудниками ФСБ установлена причастность ряда обвиняемых к вымогательству в 2023 году у владельца и учредителя лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями предприятий, включая движимое и недвижимое имущество на сумму около 1,5 млрд рублей.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 10 фигурантам уголовного дела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой»), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По ходатайству следствия, суд поместил под стражу основных фигурантов уголовного дела. Проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Среди прочего, как стало известно «Известиям», 16 декабря суд принял решение поместить двух задержанных под стражу. По предварительным данным, Андрея Б. и Владислава М. арестовали сроком на два месяца.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 41-летний Ираклий Булискерия, более известный в соответствующих кругах как вор в законе Ика Гальский. Предположительно, задержанный был одним из участников массовой драки, которая произошла в феврале в одном из петербургских отелей.