«Артек для взрослых»: центр знаний «Машук» обучил уже более 15 тысяч слушателей

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В августе 2022 года в Пятигорске заработал Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект российского общества «Знание» и Росмолодежи. За прошедшие месяцы на базе центра прошло более 100 образовательных программ не только для школьных учителей, но и для преподавателей средних учебных заведений, вузов, вожатых и даже представителей СМИ. О том, в каких направлениях будет развиваться новый масштабный образовательный проект, рассказывают «Известия».

Государственное дело

Идея создания круглогодичного обучающего центра для педагогов была озвучена президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время его визита на молодежный форум «Машук» в 2018 году. Президент концепцию одобрил, и вскоре в Пятигорске уже начались строительные работы. Образовательный центр строился четыре года, в августе 2022 года состоялось его торжественное открытие.

Центр знаний «Машук» стал одним из трех крупных обучающих центров федерального значения наряду с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму. Здесь готовят кадры в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы. Обучающие программы в Центре знаний нацелены на разные группы специалистов — тут учатся учителя, преподаватели и педагоги колледжей и вузов, ректоры, руководители и педагоги корпоративных университетов, больших организаций, представители региональной власти. За год с лишним в образовательных программах центра «Машук» приняли участие более 15 тысяч специалистов.

Фото: Центр знаний «Машук»

Сотрудники Центра знаний внимательно следят за трендами в образовательной сфере, сотрудничают с кадровыми агентствами, получая от них данные о компетенциях, наиболее востребованных сегодня в сфере образовательных услуг. Общаются с представителями вузов, школ, с руководителями, выясняя, каких специалистов и каких компетенций им не хватает. По итогам исследований составляются программы, главная цель которых — повысить профессиональный уровень педагогов, помочь им не только грамотно доносить до учеников знания, но и уметь через образование и воспитание детей и молодежи формировать патриотические установки, воспитывать учеников гражданами своей страны.

Работать с каждым

Один из главных принципов формирования образовательных программ в центре знаний «Машук» — они должны быть востребованы аудиторией, педагогическим сообществом, учебными организациями. Почти у каждой образовательной программы центра есть свой партнер, который и формирует запрос на образовательном рынке и рынке труда. В настоящее время «Машук» все активнее сотрудничает с крупными образовательными учреждениями и исследовательскими центрами. На основе образовательных программ «Машука» они разрабатывают учебно-методические пособия, которыми могут пользоваться педагоги со всей страны.

Специалисты центра проводят научные исследования, связанные с представлениями о современной молодежи: как она учится, что ей интересно изучать, по каким каналам ей удобнее получать информацию во время обучения. Результаты исследований, говорят эксперты, помогут преподавателям, учителям, директорам школ, ректорам лучше узнать современных школьников и студентов, понять их потребности и ценностные установки, и тем самым получить возможность более точно ориентировать на них образовательные программы. По словам специалистов, многие партнеры центра заинтересованы в подобных исследованиях, ориентированных на их индивидуальные проблемы и задачи.

Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук» Фото: Центр знаний «Машук»

Девиз Центра знаний — «Учим тех, кто учит», однако это вовсе не означает, что программы нацелены только на учителей. Наоборот, специалисты центра стараются охватить все категории работников образования — и, шире, специалистов, которые так или иначе оказывают влияние на установки и ценности молодежи.

«У нас учатся многие — учителя, преподаватели и педагоги СПО и вузов, спортивные тренеры, руководители и педагоги корпоративных университетов,. Кроме этого, мы обратили внимание на сферу туризма, гостеприимства. Как часто мы с вами в рамках какого-нибудь тура узнаем от экскурсовода интересные исторические факты, влюбляемся в историю, в какие-то конкретные исторические периоды, исторических персонажей, которые мимо нас прошли на уроках истории и остались незамеченными. Экскурсоводы учат любить свою страну, учат знать исторические факты и явления. Кроме них, есть блогеры, которые ведут большие познавательные страницы в социальных сетях, есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов или данных», — рассказал руководитель центра знаний «Машук» Антон Сериков.

Единство подходов

Патриотическое воспитание молодежи — одно из значимых направлений работы Центра знаний. В марте 2023 года в «Машуке» стартовал проект для демобилизованных военнослужащих «Твой герой», организованный совместно с Росмолодежью и Российским обществом «Знание». 130 молодых ветеранов СВО в течение четырех дней проходили адаптацию, разрабатывали свои проекты, учились работать с детьми и молодежью. В результате обучения участники программы получили возможность работать в центрах патриотического воспитания, региональных детских лагерях, военно-патриотических клубах, выступать на молодежных форумах. А 14 апреля 2023 года на «Машуке» стартовала «Вахта памяти», которая собрала представителей поискового движения со всей страны.

Помимо обучения, программы Центра знаний «Машук» нацелены на формирование деловых и дружеских связей между педагогами из разных регионов. Каждая смена в Центре знаний помогает участникам найти единомышленников, друзей и партнеров. Многие участники программ после поездки в «Машук» запустили совместные проекты, нашли новую перспективную работу.

Фото: Центр знаний «Машук»