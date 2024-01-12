 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Общество
Зампред правительства РФ Чернышенко огласил итоги программы «Классная страна»
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
/

Песок сыпется: «Принца Персии» вернут из забытья

Ubisoft выпустят первую за 13 лет игру серии Prince of Persia
Фото: Ubisoft
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания намерена вернуть к жизни некогда популярную франшизу о приключениях персидского принца и его соратников. Всё начнется с Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет в январе 2024 года. Пользователей ждет совершенно новый герой и обширный мир с множеством сильных противников. Каким окажется предстоящий проект и могут ли поклонники серии надеяться на полноценную ААА-игру в будущем — в материале «Известий».

Плоский мир

Легендарная серия игр Prince of Persia вернется в индустрию спустя 13 лет. Ubisoft несколько раз пытались вдохнуть жизнь в угасающую франшизу, но в итоге отказались от ее развития в пользу более выгодных проектов. Вернуть интерес геймеров не помогла даже одноименная экранизация 2010 года. Хоть фильм и собрал тогда рекордные $336 млн — до 2016 года это был лучший результат для всех основанных на игровых вселенных картинах, — они не смогли покрыть издержки на создание полнометражки.

Часть под названием Forgotten Sands — последняя на данный момент большая игра в серии, после которой Ubisoft стало попросту невыгодно и дальше развивать это направление в силу сразу нескольких причин. Помимо плохих продаж на отказ от Prince of Persia повлияло и создание другой игры в персидском сеттинге, которая впоследствии разрослась до огромной франшизы Assassin's Creed. Изначально наемный убийца был задуман как один из телохранителей принца.

123

Фото: Ubisoft
Prince of Persia: Forgotten Sands

Еще один важный момент: хотя лицензия на выпуск игр бренда Prince of Persia и принадлежала Ubisoft, правами на использование IP по-прежнему владел создатель оригинальной игры Джордан Мекнер, поэтому с каждой новой частью компания должна была бы выплачивать ему роялти.

В итоге ожидание поклонников серии растянулось на годы, пока разработчики не анонсировали новый проект этим летом. Тогда же они показали первый геймплейный ролик, познакомивший зрителей с главным героем, предысторией и основными игровыми механиками. Prince of Persia: The Lost Crown предстанет в формате 2,5D-платформера, в котором пользователям предстоит решать головоломки, избегать ловушек и создать свой уникальный стиль боя с помощью амулетов.

Разработчики намеренно отказались от трехмерной версии, ссылаясь в том числе и на Assassin’s Creed Mirage — Ubisoft показала обе игры на одной и той же презентации. Учитывая, что действия новинок происходят в похожих условиях, у предстоящей Prince of Persia просто не было бы шансов, создавай ее как ААА-проект.

123

Фото: Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Amazon Luna 18 января 2024 года. Разработчики пообещали качественную графику, захватывающие синематики и 60 FPS на всех платформах. 11 января, ровно за неделю до премьеры, геймеры смогут ознакомиться с демоверсией игры.

Cнова не принц

Действия The Lost Crown развернутся во вселенной «Принца Персии», однако это будет оригинальная история, не связанная с предыдущими частями. Главным героем, вопреки названию, станет не сам наследник, а один из его подданных, мастер мечей по имени Саргон. Разработчики описывают его как «одаренного молодого воина», «акробатического», «быстрого» и «проворного». Саргон — бывший член отряда «Бессмертных», которого посылают в проклятый город Каф на поиски похищенного принца Гассана.

123

Фото: Ubisoft

Место оказывается чем-то наподобие заколдованной тюрьмы, где время течет неестественным образом, а прошлое и настоящее перемешаны. Карта состоит из нескольких масштабных локаций, при создании которых геймдизайнеры вдохновлялись персидской мифологией и культурой. Оттуда же пришли и некоторые противники: так, одним из боссов является мантикорой (существо, похожее на египетского сфинкса).

В игре присутствуют элементы метроидвания. Перемещение по «полуоткрытому миру» по большей части ограничено проходами, недоступными в тот или иной момент, — некоторые из них открываются при помощи способностей, которые главный герой получает по мере прохождения. Чтобы попасть в другие, придется решать головоломки. Каждый биом, по словам разработчиков, имеет свою индивидуальность, чудеса и опасности.

123

Фото: Ubisoft

The Lost Crown позволит пользователям делать снимки экрана и прикреплять их к игровой карте, чтобы помнить о нерешенных головоломках, с которыми они столкнулись ранее. Кроме того, карта построена таким образом, чтобы, исследуя ее, игроки находили короткие пути к уже знакомым местам. От одной и той же контрольной точки получится отправляться в разные направления, а в потайных локациях можно будет найти не только ресурсы и экипировку, но и сразиться с уникальными мини-боссами. Кроме них, Саргону предстоит встретиться с другими персонажами, застрявшими в ловушке на горе Каф. Кто-то будет готов сразу помочь герою, в то время как другие окажут упорное сопротивление.

Джойстик вдохновения: каких игр ждать в начале 2024 года
Среди новинок есть отечественные релизы: дополнение к Atomic Heart, «Смута» и «Сказки старой Руси»

Колдуют все

Геймплей предстоящей новинки отсылает к старым играм Prince of Persia, отходя от 3D-среды более поздних историй и возвращая к элементам двухмерного платформера. Саргон умеет прыгать, скользить, совершать воздушные рывки, чтобы быстро перемещаться между платформами. В качестве оружия он использует лук и два клинка, причем показанные в трейлере сцены битвы сопряжены с быстрой и мощной анимацией, которая ожидаемо будет продолжаться в течение всей игры.

Своевременное парирование поможет персонажу использовать специальную способность «Сияние Ахтры». Еще один навык — изгибать время — поклонники вспомнят из «Песков времени», но пользоваться им сможет не только Саргон, но и его противники. «Натиск Симурга» позволяет мгновенно совершать рывок в будущее, а «Тень Симурга» — размещать «теневой маркер», который является временной контрольной точкой, к которой можно вернуться в любой момент.

123

Фото: Ubisoft

Развивать способности главного героя нужно с помощью специальных амулетов и талисманов, покупаемых у торговцев, а также предметов, собранных во время исследования местности. Еще игроки будут находить кристаллы времени, которые пригодятся для покупки новых улучшений оружия Саргона.

Кстати, поклонники серии все-таки могут надеяться на полноценную ААА-игру. На сайте Ubisoft есть информация о Prince of Persia: The Sands of Time Remake, перезапуске игры 2003 года. Впервые о нем объявили еще в 2020 году, но через два года индийское подразделение передало производство авторам оригинала, которые решили начать всё с нуля. Таким образом, игра вряд ли выйдет в ближайшее время.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7/8/10

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6350

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270D

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 30 ГБ

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 30 ГБ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир