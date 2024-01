Песок сыпется: «Принца Персии» вернут из забытья

Компания намерена вернуть к жизни некогда популярную франшизу о приключениях персидского принца и его соратников. Всё начнется с Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет в январе 2024 года. Пользователей ждет совершенно новый герой и обширный мир с множеством сильных противников. Каким окажется предстоящий проект и могут ли поклонники серии надеяться на полноценную ААА-игру в будущем — в материале «Известий».

Плоский мир

Легендарная серия игр Prince of Persia вернется в индустрию спустя 13 лет. Ubisoft несколько раз пытались вдохнуть жизнь в угасающую франшизу, но в итоге отказались от ее развития в пользу более выгодных проектов. Вернуть интерес геймеров не помогла даже одноименная экранизация 2010 года. Хоть фильм и собрал тогда рекордные $336 млн — до 2016 года это был лучший результат для всех основанных на игровых вселенных картинах, — они не смогли покрыть издержки на создание полнометражки.

Часть под названием Forgotten Sands — последняя на данный момент большая игра в серии, после которой Ubisoft стало попросту невыгодно и дальше развивать это направление в силу сразу нескольких причин. Помимо плохих продаж на отказ от Prince of Persia повлияло и создание другой игры в персидском сеттинге, которая впоследствии разрослась до огромной франшизы Assassin's Creed. Изначально наемный убийца был задуман как один из телохранителей принца.

Фото: Ubisoft Prince of Persia: Forgotten Sands

Еще один важный момент: хотя лицензия на выпуск игр бренда Prince of Persia и принадлежала Ubisoft, правами на использование IP по-прежнему владел создатель оригинальной игры Джордан Мекнер, поэтому с каждой новой частью компания должна была бы выплачивать ему роялти.

В итоге ожидание поклонников серии растянулось на годы, пока разработчики не анонсировали новый проект этим летом. Тогда же они показали первый геймплейный ролик , познакомивший зрителей с главным героем, предысторией и основными игровыми механиками. Prince of Persia: The Lost Crown предстанет в формате 2,5D-платформера, в котором пользователям предстоит решать головоломки, избегать ловушек и создать свой уникальный стиль боя с помощью амулетов.

Разработчики намеренно отказались от трехмерной версии, ссылаясь в том числе и на Assassin’s Creed Mirage — Ubisoft показала обе игры на одной и той же презентации. Учитывая, что действия новинок происходят в похожих условиях, у предстоящей Prince of Persia просто не было бы шансов, создавай ее как ААА-проект.

Фото: Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Amazon Luna 18 января 2024 года. Разработчики пообещали качественную графику, захватывающие синематики и 60 FPS на всех платформах. 1 1 января, ровно за неделю до премьеры, геймеры смогут ознакомиться с демоверсией игры.

Cнова не принц

Действия The Lost Crown развернутся во вселенной «Принца Персии», однако это будет оригинальная история, не связанная с предыдущими частями. Главным героем, вопреки названию, станет не сам наследник, а один из его подданных, мастер мечей по имени Саргон. Разработчики описывают его как «одаренного молодого воина», «акробатического», «быстрого» и «проворного». Саргон — бывший член отряда «Бессмертных», которого посылают в проклятый город Каф на поиски похищенного принца Гассана.

Фото: Ubisoft

Место оказывается чем-то наподобие заколдованной тюрьмы, где время течет неестественным образом, а прошлое и настоящее перемешаны. Карта состоит из нескольких масштабных локаций, при создании которых геймдизайнеры вдохновлялись персидской мифологией и культурой. Оттуда же пришли и некоторые противники: так, одним из боссов является мантикорой (существо, похожее на египетского сфинкса).

В игре присутствуют элементы метроидвания. Перемещение по «полуоткрытому миру» по большей части ограничено проходами, недоступными в тот или иной момент, — некоторые из них открываются при помощи способностей, которые главный герой получает по мере прохождения. Чтобы попасть в другие, придется решать головоломки . Каждый биом, по словам разработчиков, имеет свою индивидуальность, чудеса и опасности.

Фото: Ubisoft

The Lost Crown позволит пользователям делать снимки экрана и прикреплять их к игровой карте, чтобы помнить о нерешенных головоломках, с которыми они столкнулись ранее. Кроме того, карта построена таким образом, чтобы, исследуя ее, игроки находили короткие пути к уже знакомым местам. От одной и той же контрольной точки получится отправляться в разные направления, а в потайных локациях можно будет найти не только ресурсы и экипировку, но и сразиться с уникальными мини-боссами. Кроме них, Саргону предстоит встретиться с другими персонажами, застрявшими в ловушке на горе Каф. Кто-то будет готов сразу помочь герою, в то время как другие окажут упорное сопротивление.

Колдуют все

Геймплей предстоящей новинки отсылает к старым играм Prince of Persia, отходя от 3D-среды более поздних историй и возвращая к элементам двухмерного платформера. Саргон умеет прыгать, скользить, совершать воздушные рывки, чтобы быстро перемещаться между платформами. В качестве оружия он использует лук и два клинка , причем показанные в трейлере сцены битвы сопряжены с быстрой и мощной анимацией, которая ожидаемо будет продолжаться в течение всей игры.

Своевременное парирование поможет персонажу использовать специальную способность «Сияние Ахтры» . Еще один навык — изгибать время — поклонники вспомнят из «Песков времени», но пользоваться им сможет не только Саргон, но и его противники. «Натиск Симурга» позволяет мгновенно совершать рывок в будущее, а «Тень Симурга» — размещать «теневой маркер», который является временной контрольной точкой, к которой можно вернуться в любой момент.

Фото: Ubisoft

Развивать способности главного героя нужно с помощью специальных амулетов и талисманов, покупаемых у торговцев, а также предметов, собранных во время исследования местности. Еще игроки будут находить кристаллы времени , которые пригодятся для покупки новых улучшений оружия Саргона.

Кстати, поклонники серии все-таки могут надеяться на полноценную ААА-игру. На сайте Ubisoft есть информация о Prince of Persia: The Sands of Time Remake , перезапуске игры 2003 года. Впервые о нем объявили еще в 2020 году, но через два года индийское подразделение передало производство авторам оригинала, которые решили начать всё с нуля. Таким образом, игра вряд ли выйдет в ближайшее время.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7/8/10

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6350

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270D

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 30 ГБ

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 30 ГБ