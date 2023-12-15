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Пекин оценил позицию Путина по российско-китайским отношениям

МИД КНР: Пекин признателен Путину за оценку российско-китайских отношений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пекин выразил признательность в связи с положительной оценкой президента РФ Владимира Путина российско-китайских отношений. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому», — подчеркнула она, комментируя слова президента РФ в ходе «Итогов года», которые подводились в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

Кроме того, Мао Нин отметила, что отношения государств сохраняют стабильное развитие благодаря уважению, равенству и взаимной выгоде. По словам дипломата, они «принесли ощутимую пользу народам двух стран» и «сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире».

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Ранее, 14 декабря, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Он также указал на попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО.

Кроме того, президент объяснил, что дружба РФ и Китая не направлена против третьих стран.

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