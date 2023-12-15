Правительство проработает вопрос о продлении семейной ипотеки

Правительство ведет постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были даны на «Итогах года с Владимиром Путиным», будут проработаны. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в четверг, 14 декабря, в ходе «Итогов года», которые в этом году состоялись в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции, президент сделал важное заявление по поводу семейной ипотеки, срок действия которой заканчивается 1 июля 2024 года. Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить, сообщил Владимир Путин.



«Оно [правительство] должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — отметил он и добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этому вопросу.

«Правительством Российской Федерации ведется постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ. Рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были озвучены на прямой линии, будут проработаны», — сообщила «Известиям» пресс-служба правительства в ответ на запрос.

Ранее «Известия» писали, что для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20% и 10% соответственно. Такие предложения содержатся в проекте правительственного постановления, который внес Минфин, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Для остальных видов ипотеки, субсидируемой властями, по информации «Известий», требование по собственному взносу может быть увеличено с 20% до 25%. И изменения могут вступить в силу уже в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё большее — детям: кабмин проработает поручение о продлении «Семейной ипотеки»