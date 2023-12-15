Названа причина роста цен на аренду жилья в Москве

В период с июля по ноябрь средняя цена аренды московского жилья выросла на 36%. Как объяснил «Известиям» 15 декабря руководитель службы аналитики в «Яндекс Аренде» Алексей Муханов, одна из основных причин — увеличение спроса на долгосрочную аренду.

При этом, по информации экспертов сервиса, с января заметнее всего подорожала аренда трехкомнатного жилья в границах старой Москвы — на 36%, до 150 тыс. рублей. Студии и двухкомнатные квартиры стали дороже на 23%, аренда стоит 65 тыс. рублей и 80 тыс. рублей соответственно. В то же время стоимость аренды однокомнатной недвижимости выросла на 22%, до 55 тыс. рублей.

Также, по словам аналитиков, в Новой Москве самый заметный рост стоимости аренды показали однокомнатные квартиры — на 28%, до 44,9 тыс. рублей. На 25% подорожали трехкомнатные лоты, они стоят в среднем 75 тыс. рублей. Цены на студии выросли на 21%, до 37 тыс. рублей. Стоимость аренды двухкомнатного жилья осталась без изменений — 50 тыс. рублей.

В Московской области лидер роста ценам за аренду — «трешки», они подорожали до 55 тыс. рублей. Студии и однокомнатные квартиры выросли в цене на 11% и 10% соответственно, до 30 тыс. рублей и 32 тыс. рублей. Менее заметно подорожали «двушки» — на 5%, до 40 тыс. рублей.

«Цены на аренду московского жилья начали стремительный рост с лета этого года. С июля к ноябрю средняя цена выросла на 36%. Одна из основных причин — рост спроса на долгосрочную аренду, за лето интерес пользователей вырос на 69%, и это, как следствие, привело к вымыванию бюджетных предложений», — сказал Муханов.

Ранее, 22 ноября, эксперты «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» рассказали «Известиям», какую долю от средних зарплатных предложений придется потратить на съем однокомнатного жилья в городах-миллионниках продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику. По информации экспертов, меньше всего денег на съем жилье будет уходить у дальнобойщиков (17% от заработка), небольшую часть заработной платы потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). Но юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.