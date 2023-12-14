Эксперты оценили предложение продлить в России семейную ипотеку

Продление семейной ипотеки на действующих условиях сохранит доступность жилья для семей, особенно в условиях высоких рыночных ставок, рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Ожидаем, что во втором полугодии 2024 года программой смогут воспользоваться больше 200 тыс. семей с детьми. Программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки», — отметил он.

В то же время он уточнил, что за всё время ее реализации улучшили жилищные условия более 850 тыс. семей, оформив льготные кредиты на сумму около 3,7 трлн рублей. В 2023 году она стала одной из самых востребованных госпрограмм.

В свою очередь, в ВТБ сообщили «Известиям», что поддерживают потенциальное продление семейной ипотеки.

«Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях приобрела особую ценность для российских семей в период высоких ставок по базовым программам кредитования. Сегодня на семейную ипотеку приходится около 45% льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка», — объяснили в финансовой организации.

В банке напомнили, что программа действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей.

«В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им быстрее и качественнее решить долгожданный квартирный вопрос», — сообщили в ВТБ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Глава государства напомнил, что пока программа действует до июля 2024-го, минимальный взнос по этой программе составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей.