Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Экономика
В Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Общество
Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

Эксперты оценили предложение продлить в России семейную ипотеку

Мутко: продление семейной ипотеки сохранит доступность жилья для семей
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продление семейной ипотеки на действующих условиях сохранит доступность жилья для семей, особенно в условиях высоких рыночных ставок, рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Ожидаем, что во втором полугодии 2024 года программой смогут воспользоваться больше 200 тыс. семей с детьми. Программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки», — отметил он.

В то же время он уточнил, что за всё время ее реализации улучшили жилищные условия более 850 тыс. семей, оформив льготные кредиты на сумму около 3,7 трлн рублей. В 2023 году она стала одной из самых востребованных госпрограмм.

В свою очередь, в ВТБ сообщили «Известиям», что поддерживают потенциальное продление семейной ипотеки.

«Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях приобрела особую ценность для российских семей в период высоких ставок по базовым программам кредитования. Сегодня на семейную ипотеку приходится около 45% льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка», — объяснили в финансовой организации.

В банке напомнили, что программа действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей.

«В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им быстрее и качественнее решить долгожданный квартирный вопрос», — сообщили в ВТБ.

Адресный стоп: первый взнос по семейной ипотеке и в новых регионах могут сохранить
Их оставят на уровне 20 и 10% при использовании программ с господдержкой

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Глава государства напомнил, что пока программа действует до июля 2024-го, минимальный взнос по этой программе составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023