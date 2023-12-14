Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
В Москве трое рабочих пострадали, предварительно, в результате падения с семиметровой высоты в строящийся бассейн. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
По его словам, инцидент произошел на Лужнецкой набережной в центре города. В данный момент устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства случившегося.
Ранее в этот день стало известно о падении в Москве на женщину с ребенком оконной рамы с 20-го этажа, в результате чего они получили травмы. Столичное управление СК РФ сообщило, что это произошло 30 ноября. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.