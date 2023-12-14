Путин назвал блогерскую сферу в РФ максимально демократизированной

Блогерская сфера в РФ максимально демократизирована, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Это же свободная сфера, она максимально демократизирована. Если государство мешает — скажите, поправим. А если всё развивается как нужно, дай бог здоровья», — отметил российский лидер, отвечая на вопрос блогера Александра Стоуна (Зарубина) о будущем блогерства в стране.

При этом, как счел президент, блогеры должны быть ответственны, им необходимо опираться на корпоративную этику.

«Надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — указал Путин.

Он также согласился с тем, что важно работать с блогосферой, чтобы она могла опереться на профессиональное сообщество.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.