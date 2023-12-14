Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония объявила о введении санкций в отношении 57 российских компаний
Мир
В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара
Мир
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
Армия
Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Происшествия
На Камчатке бригада строителей аэропорта отравилась неизвестным мясом
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря
Сюжет:

Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доброволец Сергей Соболев, задавший в ходе «Итогов года» президенту РФ Владимиру Путину вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам частных военных компаний, рассказал «Известиям» 14 декабря, что остался доволен ответом.

«Ответом [президента] доволен, эмоции перешкаливают! Будем надеяться, что всё сдвинется с точки, и я, и мои боевые товарищи, которые также проходили службу со мной, получат положенные все выплаты и удостоверения ветерана боевых действий», — рассказал мужчина.

В ходе «Итогов года» Соболев, заключивший контракт на полгода, рассказал сказал главе государства, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий.

С новым домом: для участников СВО хотят снизить ставку по ипотеке до 2%
В Госдуме решили поддержать мобилизованных новыми льготами

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023