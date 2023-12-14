Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом

Доброволец Сергей Соболев, задавший в ходе «Итогов года» президенту РФ Владимиру Путину вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам частных военных компаний, рассказал «Известиям» 14 декабря, что остался доволен ответом.

«Ответом [президента] доволен, эмоции перешкаливают! Будем надеяться, что всё сдвинется с точки, и я, и мои боевые товарищи, которые также проходили службу со мной, получат положенные все выплаты и удостоверения ветерана боевых действий», — рассказал мужчина.

В ходе «Итогов года» Соболев, заключивший контракт на полгода, рассказал сказал главе государства, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.