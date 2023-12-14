Путин прокомментировал ситуацию с льготами для участников ЧВК

Участники частных военных компаний (ЧВК) имеют право на все льготы, которыми пользуются другие военнослужащие, участвующие в боевых действиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Боец ЧВК Сергей Соболев, который заключил с компанией контракт на полгода, сказал главе государства, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана боевых действий, однако ему везде отказали.

По словам Путина, проблемы в данном случае есть и они не должны были быть допущены Министерством обороны.

«Проблема том, что и формально, и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом — в этом проблема. Это первое. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний — как бы частных военных компаний — с государством не заключались. Это главная проблема», — указал он, добавив, что выплаты в данном случае осуществлялись наличными.

В настоящее время непросто установить списочный личный состав этих ЧВК, однако их права «без всяких сомнений» должны быть восстановлены, подчеркнул он.

«Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция», — сказал Путин.

Если есть такая необходимость, нужно внести изменения в законодательство России, и это обязательно будет сделано, заключил глава государства.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.