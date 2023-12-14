Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония объявила о введении санкций в отношении 57 российских компаний
Мир
В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара
Мир
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
Армия
Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Происшествия
На Камчатке бригада строителей аэропорта отравилась неизвестным мясом
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря

Путин прокомментировал ситуацию с льготами для участников ЧВК

Путин: участники ЧВК должны иметь все права наравне с военнослужащими
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники частных военных компаний (ЧВК) имеют право на все льготы, которыми пользуются другие военнослужащие, участвующие в боевых действиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Боец ЧВК Сергей Соболев, который заключил с компанией контракт на полгода, сказал главе государства, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана боевых действий, однако ему везде отказали.

По словам Путина, проблемы в данном случае есть и они не должны были быть допущены Министерством обороны.

«Проблема том, что и формально, и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом — в этом проблема. Это первое. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний — как бы частных военных компаний — с государством не заключались. Это главная проблема», — указал он, добавив, что выплаты в данном случае осуществлялись наличными.

В настоящее время непросто установить списочный личный состав этих ЧВК, однако их права «без всяких сомнений» должны быть восстановлены, подчеркнул он.

«Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция», — сказал Путин.

Если есть такая необходимость, нужно внести изменения в законодательство России, и это обязательно будет сделано, заключил глава государства.

С новым домом: для участников СВО хотят снизить ставку по ипотеке до 2%
В Госдуме решили поддержать мобилизованных новыми льготами

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023