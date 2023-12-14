Путин назвал фактом улучшение ситуации с выплатами бойцам СВО

Улучшение ситуации с выплатами бойцам в зоне спецоперации по защите Донбасса является фактом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Вы не можете не видеть, что она улучшается, правда? Скажите, что это правда. Это факт», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Путин отметил, что не всегда всё получается в вопросе обеспечения военнослужащих необходимым оборудованием.

«У нас линия фронта — почти 2 тыс. км. Не везде, наверное, даже точно, всё вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и частным образом многое из-за границы закупается. Государство, Министерство обороны, промышленность активно работают в этом направлении», — сказал президент.

По его словам, государство могло бы обойтись без дополнительной поддержки, которую в том числе оказывает фонд «Защитники Отечества», но ее «остановить невозможно».

«От всего сердца хочу поблагодарить граждан, которые добродушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 млрд рублей пожертвований. Конечно, у государства, когда экономика на подъеме, есть эти средства», — сказал Путин.

Президент рассказал, что дети отправили 3 млн писем на фронт. Он заверил, что продолжит поддерживать такую деятельность.

Путин также ответил на обращение о том, что раненым бойцам приходится после лечения в госпитале возвращаться в военные части, чтобы пройти медкомиссию.

«Как мне доложили в Министерстве обороны, всё можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации, куда сразу посылают. Мне сказали, что такая работа налаживается. Я проверю, налажена ли работа и с предоставлением жилья, и льготами, и документами, чтобы не было необходимости возвращаться в часть», — заявил президент.

Он указал, что свяжется с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы обсудить эту ситуацию.

Путин также отметил деятельность фонда «Защитники Отечества», назвав его работников «заряженными на позитивную работу».

«Но у них компетенции ограничены, сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы и не принимают. Я всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами. Но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем, сколько выделяется и кому выделяется, какой результат приносят выделяемые средства, в том числе в реабилитации», — рассказал Путин.

Глава государства пообещал продолжить работу над совершенствованием фонда, чтобы он стал действенным инструментом по защите интересов военнослужащих.

«В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек, поэтому где-то могут быть сбои. Если есть конкретные вещи, то прошу вас и военных корреспондентов сообщать, обязательно будем смотреть», — заключил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

В октябре Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.