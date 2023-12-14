Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду

Мошенники могут получить доступ к персональным данным через оплату товаров по QR-коду. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».

«При оплате в магазинах нужно обращать внимание, кто указан в качестве получателя, потому что в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки», — заявил эксперт. Он уточнил, что система оплаты по QR-коду не столь безопасна, как платежи с помощью привычной банковской карты.

По словам Закаряна, больше доверия вызывают динамичные коды, которые формируются под конкретную покупку.

«Если же используется статичный QR-код, то нужно иметь в виду, что поверх правильного кода мошенники могут наклеить свой. Здесь также поможет только внимательная проверка реквизитов перед совершением платежа», — подчеркнул он.

Также мошенники научились использовать фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. Эксперт предупредил, что к ним надо относиться с особым вниманием.

Ранее, 11 декабря, доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян рассказал «Известиям», что ключевая проблема утечки персональных данных — отсутствие интернет-гигиены у работников организации.

По словам собеседника, минимизировать утечку данных можно за счет, с одной стороны, просвещения персонала об основных правилах интернет-гигиены, а с другой — разработки и постоянной модернизации систем защиты.