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Для российской армии разработали новую систему физической подготовки

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Фото: РИА Новости
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В подразделения российской армии поступил проект обновленного Наставления по физической подготовке (НФП), созданный с учетом опыта специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал источник «Известий» в военном ведомстве. По его словам, сейчас документ находится в стадии проекта, но до конца года он будет утвержден.

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«В обновленной версии наставлений акцент сделан на боевую составляющую и выработку выносливости у военнослужащих. Большинство упражнений выполняется теперь только в полевой форме, с оружием и в полном снаряжении», — рассказал собеседник издания.

Разработано несколько новых комплексов силовых упражнений для выработки тактической выносливости, а также для действий высокой интенсивности. Увеличилась и беговая нагрузка — теперь типовым упражнением станет бег на 5 км в полной экипировке.

Эксперты подтверждают важность таких доработок. Российские войска сейчас противостоят украинским формированиям, за спиной которых стоит блок НАТО. Для победы над таким серьезным противником надо учитывать множество нюансов, мелочей тут быть не может, подчеркнул доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Физическая подготовка — это основа, позволяющая солдатам и офицерам не только эффективно выполнять свои боевые задачи, но и выживать в непростых условиях», — рассказал эксперт.

Также Перенджиев уточнил, что за изменениями в наставлении лежит теоретическая и практическая работа.

«Сначала надо было выяснить, каких качеств не хватает бойцам на передовой в условиях ведения современных боевых действий. Для этого опрашивали солдат, сержантов и младших офицеров — тех, кто непосредственно решал боевые задачи, участвовал в штурмах, перенес все тяготы фронтовой службы, не понаслышке знаком с окопными бытовыми условиями. Конечно, интересовались мнением военных медиков, которые работают в боевых порядках. На основе таких опросов сделали выводы о сильных и слабых сторонах существующей физподготовки, выявили недостатки. И только потом разработали новую методику, которая способна их устранить», — рассказал он

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По полной программе: в армии РФ внедряют новую систему физподготовки

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