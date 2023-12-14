В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей

Вмерзших в лед лебедей спасли сотрудники МЧС России в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в четверг, 14 декабря.

Пруд Больничный, на котором в период заморозков оказались лебеди, находится в городе Ровеньки. Птицы поселились там еще летом, но с наступлением холодов по какой-то причине не улетели в более теплый регион.

Отмечается. что, когда в городе случились заморозки, лебеди находились в воде — они вмерзли в лед в 6 м от берега.

На помощь птицам пришли сотрудники МЧС. Десятая пожарно-спасательная часть регионального отделения экстренной службы прибыла на пруд. Огнеборцы разрубили лед и добрались до лебедей на резиновой лодке, после чего освободили их из ледяного плена.

Сообщается, что в настоящее время птицы находятся в безопасности.

Ранее, 20 ноября, стало известно о спасении двух белых лебедей в парке Мандельштама в Хамовническом районе Москвы. Птицы попали в полынью на пруду в парке, из которой не смогли выбраться, поскольку у них подрезаны крылья. Однако лебедей удалось вовремя вызволить. Теперь они перезимуют в специальных теплых вольерах.