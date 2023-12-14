СМИ сообщили о взрыве и пожаре в промзоне Уэльса
Мощный взрыв прогремел в промышленной зоне Трефорест на территории Уэльса в Великобритании. Об этом сообщило местное издание Wales Online в среду, 13 декабря.
«На месте происшествия находится несколько пожарных машин, территория оцеплена полицией, однако сообщений о каких-либо серьезных травмах пока не поступало», — сказано в статье.
Причина взрыва пока остается неизвестной, однако возгорание зафиксировано в большом двухэтажном здании многофункционального назначения. По информации издания, строение находится под угрозой обрушения.
Все крупнейшие больницы Уэльса были переведены в состояние готовности на случай обнаружения пострадавших. На место происшествия было направлено десять машин скорой помощи.
«Сообщений о каких-либо серьезных травмах нет. Однако один человек остается пропавшим без вести», — сообщили в полиции Южного Уэльса.
Очевидцы сравнивают произошедшее с землетрясением по силе удара и с запуском фейерверков по громкости взрыва и яркому огненному зареву.
«Наша входная дверь была распахнута, поэтому мы вышли посмотреть, что произошло. Мы видели облако дыма и оранжевое свечение над линией деревьев, за которым быстро последовало пламя. Почувствовал ударную волну от взрыва — это то, чего я никогда раньше не испытывал», — поделился с журналистами один из очевидцев по имени Джонни Фоксхолл.
2 октября удар молнии вызвал сильный взрыв газа на заводе по переработке пищевых отходов в Оксфордшире. На завод были направлены шесть пожарных машин и 40 спасателей. Совет графства Оксфордшир сообщил, что при тушении пожара бригады использовали летательный аппарат и резервуар для воды.